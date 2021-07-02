كورونا : 114 حالة وفاة و5882 إصابة جديدة

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 1 جويلية 2021، تسجيل 114 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 15 ألفا و179 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 5882 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 18529 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 358 ألفا و521 شخصا، بعد تعافي 2200 شخص.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 31.71 بالمائة.