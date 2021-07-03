وزارة الصحة: نسب الإصابات بفيروس كورونا لكل 100 ألف ساكن فاقت نسبة الإنذار المرتفعة جدا في كل الولايات باستثناء ولاية قفصة

فاقت نسب الإصابات بفيروس كورونا لكل 100 ألف ساكن، 100 حالة في جميع الولايات التونسية باستثاء ولاية قفصة(73 حالة) وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 30 جوان 2021، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء السبت عن وزارة الصحة مرفقا بجدول تفصيلي حول هذه النسب.

وافادت الوزارة أن نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن، ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن، ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن، وذلك وفق ذات البلاغ حول تحيين الوضع الوبائي بالجمهورية التونسية حسب نسب الاصابات .

وتصدرت ولاية سليانة جدول توزيع نسب الحالات حسب الولايات لكل 100 ألف ساكن، خلال تلك الفترة، ب861 حالة، تلتها ولايات منوبة(801 حالة) وباجة(699 حالة) وتونس(636 حالة) وزغوان(631)، ثم القيروان(582 حالة) وتطاوين(573 حالة) وسوسة(566 حالة) والمنستير(543 حالة) والكاف(538 حالة).

وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل 434 حالة ببنزت و427 حالة في نابل و388 حالة في جندوبة و345 حالة في القصرين و327 حالة في سيدي بوزيد و323 حالة في المهدية و318 حالة في أريانة و260 حالة في مدنين و211 حالة في توزر و179 حالة في صفاقس و161 حالة في قبلي و154 حالة في بنعروس و113 حالة في قابس.

واكدت وزارة الصحة تواصل عمليّات التقصّي وتحيين المعطيات المتعلّقة بالتحاليل الايجابيّة في مختلف الجهات، على أن يتمّ نشر كل الارقام تباعا على مختلف الوسائط الاتصالية الخاصة بالوزارة.

كما ذكّرت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.