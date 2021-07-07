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قابس: المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل يعبر عن استيائه من عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها تجاه الجهة

2021/07/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس في بيان نشره للعموم بتاريخ امس الثلاثاء عن استيائه الشديد من عدم التزام الحكومة بتنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة باستحقاقات ولاية قابس، معتبرا ذلك “ضربا متعمدا لمصداقية الحوار الاجتماعي” ومحملا الحكومة مسؤولية كل التداعيات الاجتماعية عن هذا “التجاهل المستمر والممنهج للجهة”.

وبين المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس في ذات البيان الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، انه قد تدخل في اكثر من مناسبة مراعاة للاوضاع الوطنية والجهوية ولخلق ارضية تفاوض ايجابية وللحد من الاحتقان العام الذي بلغ الى حد ايقاف عجلة الاقتصاد الوطني والشلل التام وتوقف كل المرافق الحياتية بولاية قابس، مؤكدا ان الطرف الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار كل ذلك و”ضرب عرض الحائط بكل مخرجات المفاوضات” مما ادى الى عودة الاحتقان باشد من اي وقت مضى، محملا رئاسة الحكومة مسؤولية تبعات كل ذلك.

وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس الاطراف المتداخلة وفي مقدمتها الحكومة بالتدخل وتحديد جلسة عاجلة في اقرب الاجال لتفعيل كل الاتفاقات المنبثقة عن المجالس الوزارية حتى لا يكون الاتحاد مضطرا للتصعيد

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