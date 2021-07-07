منوبة: تسجيل 09 حالات وفاة و334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة، أمس الثلاثاء، 09 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، اثنان منهم توفيا بمنزليهما، وتوزعت الحالات بين وادي الليل با 04 حالات ودوار هيشر ب03 حالات، من بينهم شابة في ال21 سنة من عمرها، ثم حالة بطبربة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

كما رصدت الإدارة الجهوية 334 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منها 96 إصابة جديدة اكتشفت عبر الاختبارات السريعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة إلى 4089 حالة.

وسجلت الجهة أيضا 270 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي إلى 15824 حالة، من جملة 20512 حالة إصابة، منها 599 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (1233 حالة)وطبربة (748 حالة) بعد تسجيلها اليوم 115 إصابة جديدة، والمرناقية (596 حالة) ثم وادي الليل ب(535 حالة) ومعتمدية دوار هيشر ب(390 حالة) والجديدة ب(389 حالة) وبرج العامري والبطان ب( 99 حالة).