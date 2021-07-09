هام: زيارة الطبيب في اليومين الاولين لظهور اعراض الإصابة بكوفيد 19 يقلل بنسبة كبيرة من احتمال تعكر الحالة والايواء في المستشفى

قال رئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول، نزار العذاري، اليوم الجمعة، أن زيارة الطبيب في اليومين الاولوين من ظهور اعراض الإصابة بكوفيد 19 يقلل بنسبة كبيرة من احتمال تعكر الحالة والايواء في المستشفى.

واعتبر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان “التشخيص والتقصي المبكرين حول فيروس كورونا يساهمان بصفة كبيرة في تلافي الحالات الخطرة وتجنب الايواء بالمستشفيات سواء بالنسبة لاسرة الاوكسيجين او الإنعاش.

وتابع بالقول “على المصاب بكوفيد-19 استشارة الطبيب في اليومين الاولين لظهور الاعراض وان لاينتظر تقدم الحالة المرضية حتى يتفادى تعكر حالته الصحية”.

وتاتي تصريحات العذاري في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية ضغطا كبيرا بسبب تزايد الطلب على اسرة الاوكسيجين واسرة الإنعاش لمرضى كوفيد التي وصلت الى طاقة استيعابها القصوى في العديد من المستشفيات.

وحذر العذاري من ان التاخر في الاستشارة الطبية الى اليوم السابع من ظهور الاعراض يؤدي الى صعوبة في العلاج.

وأشار الى ان 1122 من مهنيي الصحة العاملين بمستشفى شارنكول تعافوا من الكوفيد-19 بفضل الإحاطة الطبية المبكرة مما حال دون حدوث تعكرات صحية او إيواء بالمستشفى بسبب تفطنهم مبكرا في اليومين الاولين للاعراض وهو ما سهل العلاج وسهل تعافيهم.

في المقابل وسجل المستشفى، وفق رئيس اللجنة الطبية به، حالتي وفاة في صفوف العاملين به بسبب تأخر

الاستشارة الطبية لليوم الثامن من ظهور الاعراض وهو ما فاقم من حدة الاعراض وخلف مضاعفات خطرة

وأكد على أن التقصي الميداني في الأماكن العمومية يساهم بدرجة كبيرة من الحد من انتشار العدوى.