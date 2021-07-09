رقم قياسي للوفيات بـ189 حالة وتسجيل 8506 إصابة جديدة

سجلت تونس بتاريخ أمس الخميس 8 جويلية، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إذ أحصت وزارة الصحة 189 حالة وفاة جديدة، ليتخطى العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء حاجز ال16 ألف وفاة، وتستقر الحصيلة في حدود 16 ألفا و50 حالة وفاة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، 8 آلاف و506 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 24 ألفا و406 تحليلا مخبريا يوم أمس الخميس.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 3 آلاف و161 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 378 ألفا و917 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وفق ذات الإحصائيات، 34,85 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، تصدرت ولاية سليانة الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ25 حالة، تلتها كل من ولاية تونس وباجة بـ22 حالة لكل منهما، ثم ولاية بنزرت بـ16 حالة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 57.1 % ثم ولاية الكاف 47.1 % ثم ولايتي المهدية والقصرين بنسبة 45.6 % بكل منهما.