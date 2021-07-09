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فلكيا عيد اضحى يوافق يوم 20 جويلية 2021

2021/07/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت رئيسة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي، الجمعة، أنه بالاعتماد على الحسابات الفلكية فان يوم 11 جويلية الجاري هو الفاتح من شهر ذي الحجة 1442 ليوافق عيد الأضحى يوم 20 جويلية الجاري.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه يمكن رؤية الهلال لدى غروب يوم 10 جويلية الجاري الموافق لـ29 من ذي القعدة 1442 بالتليسكوب.

وأوضحت أن ظاهرة الاقتران تحدث عند الساعة الثانية صباحا و17 دقيقة بتوقيت تونس لتكون رؤية الهلال ممكنة مع مغيب شمس نفس اليوم مشيرة الى أنه تصعب رؤيته بالعين المجردة.

أكدت على أن سماحة مفتي الجمهورية هو الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان على بداية الأشهر الهجرية

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