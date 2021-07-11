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صفاقس :انتشال 8 جثث ونجدة 43 شخصا كانوا في عملية اجتياز الحدود البحرية

2021/07/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس ،خلال الليلة الفاصلة بين يومي 09 و10 جويلية الجاري من إنتشال 8 جثث من البحر ونجدة وإنقاذ 43 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بعد أن تسربت مياه البحر إلى المركب الذي كانوا يستغلونه في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وجاء في بلاغ منفصل ان وحدات الحرس الوطني بكلّ من حلق الوادي وطينة صفاقس في الليلة الفاصلة بين يومي 9 و10 جويلية 2021 تمنت من ضبط 16 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغها أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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