القصرين : تمديد الحجر الصحي الشامل بكافة معتمديات الولاية لمدة أسبوع بسبب خطورة الوضع الوبائي الراهن

قررت ، اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس ” كورونا ” بولاية القصرين ، المجتمعة عشية اليوم الأحد ، التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكافة معتمديات الولاية لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الإثنين إلى غاية الأحد 18 جويلية 2021 بدخول الغاية وذلك نظرا لخطورة الوضع الصحي الراهن وفق بلاغ صادر في الغرض

و يتمّ طيلة فترة الحجر الصحي الشامل حسب ذات المصدر ، حضر جولان الأشخاص والعربات بكافة معتمديات ولاية القصرين، ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20:00) الى حدود الساعة الخامسة صباحا ?05) ومنع التنقّل من وإلى كافة معتمديات الولاية القصرين ومنع التجمّعات والأنشطة الثقافية والإحتفالات والتظاهرات بقاعات الأفراح والفضاءات العمومية والخاصة ، وغلق المحلات الصناعية والتجارية والحرفية بأنواعها بداية من الساعة الثانية بعد الزوال ، و منع إنتصاب الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب باسثناء نقاط بيع الأضاحي المعتمدة من طرف البلديات

كما يستثنى من هذه الإجراءات الإدارات والمؤسسات والمنشآت والجماعات المحلية العمومية وتنقلات الطلبة والمعنيين بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية إلى جانب المؤسسات الصناعية والمحلات المعنية بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية والخدمات الأساسية المتعلّقة بالتزويد والتزوّد بالمواد الغذائية والطبية والفلاحية

إضافة إلى تنقلات وسائل النقل العمومي المنتظم للأشخاص و وسائل النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص (التاكسي، النقل الجماعي، اللواج، النقل الريفي) في حدود 50 بالمائة من عدد الركاب.

وتم تفويض رؤساء الوحدات الأمنية الميدانية للقيام بالغلق الفوري للمحلات المفتوحة للعموم وذلك حال معاينة مخالفاتها للبرتوكولات الصحية وللقرارت الصادرة عن من له النظر غلقا ماديا الى حين صدور القرارات الادارية ، والايقاف الفوري ومنع مواصلة جميع انواع الحفلات العامة والخاصة والغلق الفوري للفضاء المحتضن للحفل واخراج جميع مرتاديه من الحاضرين غلقا ماديا الى حين صدور القرارات الادارية، مع السحب الفوري للبطاقات المهنية للسواق ومرافقي السواق لوسائل النقل العمومي المنتظم للأشخاص ولسواق وسائل النفل العمومي الغير منتظم للأشخاص (التاكسي النقل الجماعي اللواج النقل الريفي)وذلك حال معاينة السائق أو ركاب الوسيلة دون كمامة

وإنزال جميع ركاب وسيلة النقل العمومي أو الخاصة غير الحاملين للكمامة عند اي نقطة رقابة والزام وسيلة النقل المعنية بمواصلة الرحلة.

. وذكرت اللجنة في ذات البلاغ أنّه سيتمّ تعديل هذه الإجراءات تبعا لمقتضيات تطوّر الوضع الوبائي

يذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين ، أقرت يوم الإثنين 6 جويلية 2021 ، فرض الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية القصرين إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 بدخول الغاية وذلك نظرا لتأزم الوضع الوبائي بالجهة