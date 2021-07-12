انس جابر تضع مضربها للبيع للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا

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اعلنت لاعبة التنس التونسية المتالقة انس جابر، اليوم الاثنين، عن وضع مضربها للبيع مساهمة منها في المجهودات المبذولة في مجابهة فيروس كورونا في تونس.

وقالت انس جابر في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وعبر “انستغرام” انها فكرت في بيع مضربها في المزاد العلني بداية من 2000 دينار مشيرة الى ان المبلغ الذي سيباع به المضرب سيخصص لاقتناء الادوية والمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

كما افادت انه علاوة على بيع المضرب في المزاد فانها ستقدم مساهمة مالية خاصة وذلك لمساندة المجهودات المبذولة في التصدي لجائحة كورونا.

ويذكر ان انس جابر تقدمت مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المركز 23 عالميا محققة افضل ترتيب لها منذ بداية مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.

وكانت اللاعبة التونسية (26 عاما) تالقت بشكل لافت في بطولة ويمبلدون الاخيرة، ثالث البطولات الاربع الكبرى، (غراند سلام) ببلوغها الدور ربع النهائي قبل ان تخرج على يد البيلاروسية ارينا سابالينكا.

وستكون جابر من بين ممثلات تونس في اولمبياد طوكيو الذي سينطلق يوم 23 جويلية الجاري في ثالث مشاركة اولمبية لها بعد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.