تونس تتسلم 50 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 ممنوحة من تركيا

تسلمت تونس، اليوم الثلاثاء، شحنة تضم 50 ألف جرعة من التلاقيح ضد كوفيد 19 ممنوحة من تركيا، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأفادت رئاسة الجمهورية ان طائرة محمّلة بــ 50 ألف جرعة تلقيح ممنوحة من تركيا، حلت ظهر اليوم بمطار تونس قرطاج، معربة عن شكرها وامتنانها للجمهورية التركية على وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وحضر عملية تسلّم هذه التلاقيح وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، سفير تركيا بتونس كاجلار فهري شاكيرالب Caglar Fahri CAKIRALP