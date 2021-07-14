صفاقس- كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة وحيدة مقابل إحصاء 396 إصابة بالوباء في الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت ولاية صفاقس في الأربع وعشرين ساعة الماضية حالة وفاة مقابل إحصاء 396 إصابة بالوباء على مجموع 1251 تحليلا أي بنسبة إيجابية تفوق 31 بالمائة بالإضافة إلى 455 حالة تعافي من المرض وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأربعاء.

وعرفت مؤشرات الإيواء الطبي للمصابين بالمستشفيات والمصحات ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عدد المقيمين بأقسام الأكسيجين 230 مصابا وبأقسام الإنعاش 30 مصابا وبالمصحات الخاصة 67 مصابا.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء 1278 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة أكثر من 43 ألف حالة وعدد حالات الشفاء حوالي 38 ألف حالة.

من جهة أخرى تجاوز عدد الملقحين ضد الفيروس في صفاقس منذ انطلاق الحملة في مارس الفارط 255 ألف شخص.