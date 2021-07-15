توننداكس يقفل حصة الخميس على تراجع لليوم الخامس على التوالي

يواصل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” تراجعه لليوم الخامس على التوالي، حيث تقلص بنسبة 1ر0 بالمائة، مدركا النقطة 03ر7227، وسط حجم تداول في حدود 5ر1 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية قائمة الارتفاعات بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 400ر4 دينار، وسط حجم تداول ناهز 86 ألف دينار.

وحقق سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية ارتفاعا بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 860ر3 دينار، محققا أرباحا بقيمة 24 ألف دينار.

وتراجع سهم الكتروستار، دون أن يحقق أرباحا، بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 020ر1 دينار، متبوعا بسهم الصناعات الكيمائية للفليور الذي تقهقر بنسبة 4ر2 بالمائة وسعر 200ر70 دينا، وسط حجم مبادلات بقيمة 14 ألف دينار.

وكان سهم البطارية التونسية أسد الأكثر تداولا خلال الحصة بنسبة 1ر2 بالمائة وسعر 800ر4 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 255 ألف دينار، وبنسبة 17 بالمائة من مبادلات الحصة.