صفاقس: 7 وفيات و479 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و479 اصابة جديدة، مقابل تعافي 372 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة الى 1285 حالة، وعدد الاصابات الى 43940 حالة، منها 38370 حالة تعافي.

وتفيد البيانات الواردرة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، ان الحالات الايجابية التي بلغت نسبتها 29 فاصل 36 بالمائة، تم رصدها من مجموع 1631 تحليلا مخبريا انجزت، امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.

ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 30 مصابا بالوباء بأقسام العناية المركزة، و226 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل إيواء 81 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

من جانب آخر، أفاد المدير الجهوي للصحة، الدكتور جوهر المكني، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، بأنه “هناك توجه من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها بصفاقس، نحو اقرار الحجر الصحي الشامل بالجهة خلال الايام القادمة وذلك امام ما تم تسجيله مؤخرا من ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا والذي ناهز الـ400 إصابة على 100 الف ساكن في عدد من المعتمديات”.

ومن أجل تقريب الخدمات الصحية للمواطنين والرفع في نسق التلاقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، ذكر المكني، انه سيتم يوم الاثنين القادم، تعزيز مراكز التلاقيح بجهة صفاقس وعددها 7 مراكز، بمركز ثامن بمعتمدية ساقية الزيت، وذلك بمعدل 3 أيام عمل في الاسبوع و1000 جرعة يوميا.