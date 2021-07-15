القبض على ثلاثة أشخاص من أجل “تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة”

ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص، تم بالاحتفاظ بهم من أجل “تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة والمشاركة في ذلك”، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.

وذكر البلاغ أن وحدات الأمن ألقت القبض، في البداية، على شخصين (رجل وزوجته) بناء على معلومات مفادها تولّيهما التحضير لعملية هجرة غير نظامية بالتنسيق مع شخص ثالث، وحجزت زورقا بحريا مطاطيا وأوعية بلاستيكية تحتوي على بنزين.

وأوضح أنهما اعترفا بشرائهما الزورق المذكور قصد استغلاله في عملية الاجتياز، وذلك إلى جانب التنسيق مع المظنون فيه الثالث قصد تجميع الأشخاص الراغبين في المشاركة في عملية الاجتياز.

ثم تولت الوحدات المذكورة القبض على الشخص الثالث، الذي اعترف بتسلّمه مبلغا ماليا قدره 23 ألف دينار من قبل خمسة أشخاص يرغبون في اجتياز الحدود البحرية خلسة.