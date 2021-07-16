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إجراءات جديدة في العيد: عضو اللجنة العلمية يكشف ويوضح..

2021/07/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نفت حنان التويري عضو اللجنة العلمية والدكتورة في الأمراض الجرثومية، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، التوجه نحو إقرار حجر شامل خلال فترة عيد الإضحى، مؤكدة أن الإجراءات ستبقى على حالها مع ”التعويل على وعي المواطنين” بخطورة الوضع الصحي.

وقالت التويري في تصريح لموزاييك ”في حال لم نتعظ هذه المرة أيضا من ما حصل، فإن النتائج ستكون وخيمة.. على جميع المواطنين الالتزام بعدم التنقل بين المدن والولايات.. الإنسان هو الناقل الوحيد للفيروس ولا سبيل لايقاف انتشاره إلا بوقف التنقلات والتجمعات”.

كما دعت الدكتورة المواطنين إلى الإقبال على التلاقيح ضد كورونا، قائلة ”كل اللقاحات التي وصلت تونس ناجعة وفعّالة”.

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