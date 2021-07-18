المنستير: دعم المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال بمكثفي أكسيجين

وقع تدعيم المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بمعتمدية قصر هلال من ولاية المنستير، أمس السبت، بمكثفي أكسيجين وسريرين، من ضمن المساعدات التي قدمتها لاعبة التنس التونسية أنس جابر لفائدة المؤسسات الصحية، وفق ما أفادت به (وات) اليوم الأحد، مديرة المستشفى الجهوي مليكة قاسم.

ووقع تركيز مكثفي الأكسجين، التي تبلغ سعة كل منهما 10 لترات، بقسم مرضى كوفيد 19 بالمستشفى، الذي يقيم به حاليا 34 شخصا مصابا بالفيروس، حسب ذات المصدر.

وعبّرت مديرة المستشفى، عن أملها في أن يقع حلّ إشكالية تزويد المستشفيات العمومية بمادة الأكسيجين، الذي يتم بصفة يومية لكن بكميات قليلة، مشيرة الى أنه تم أمس السبت تزويد خزان الأكسيجين بالمستشفى بنسبة 40 في المائة فقط، وهو ما جعل المستشفيات العمومية تعيش يوميا حالة من القلق.