الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحذر من تزايد استهلاك المياه يوم عيد الأضحى وتجاوزه الموارد المائية المتاحة

هام: أخصائي في علم المناعة يدعو الملقحين بجرعة واحدة بسبب اصابتهم بكورونا للقيام بتحليل للمناعة

اللجنة العلمية الجهوية بسوسة تدعو للاسراع بتركيز مستشفى ميداني بالجهة

وصول طائرة عسكرية فرنسية محمّلة بالاوكسيجين

المنستير: دعم المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال بمكثفي أكسيجين

2021/07/18 أهم الأخبار, المصدر مع وات, متفرقات

وقع تدعيم المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بمعتمدية قصر هلال من ولاية المنستير، أمس السبت، بمكثفي أكسيجين وسريرين، من ضمن المساعدات التي قدمتها لاعبة التنس التونسية أنس جابر لفائدة المؤسسات الصحية، وفق ما أفادت به (وات) اليوم الأحد، مديرة المستشفى الجهوي مليكة قاسم.
ووقع تركيز مكثفي الأكسجين، التي تبلغ سعة كل منهما 10 لترات، بقسم مرضى كوفيد 19 بالمستشفى، الذي يقيم به حاليا 34 شخصا مصابا بالفيروس، حسب ذات المصدر.
وعبّرت مديرة المستشفى، عن أملها في أن يقع حلّ إشكالية تزويد المستشفيات العمومية بمادة الأكسيجين، الذي يتم بصفة يومية لكن بكميات قليلة، مشيرة الى أنه تم أمس السبت تزويد خزان الأكسيجين بالمستشفى بنسبة 40 في المائة فقط، وهو ما جعل المستشفيات العمومية تعيش يوميا حالة من القلق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn