مدنين: تزويد بن قردان بـ20 جهاز مكثف أكسيجين نقلتها وزارة الدفاع للجهة



تلقت اليوم ولاية مدنين 20 مكثف اوكسيجين من بين 35 جهاز نقلتها طائرة عسكرية اليوم الى مطار جربة جرجيس الدولي في اطار معاضدة وزارة الدفاع المجهود الوطني للجهود الرامية الى مكافحة فيروس كورونا وتسخير امكانياتها البرية والجوية لايصال مستلزمات الاحاطة بمرضى كوفيد وخاصة حاجيات المستشفيات من مادة الاكسيجين.

وتم توجهيه وفق والي مدنين حبيب شواط هذه الاجهزة الى المستشفى الجهوي ببن قردان الذي لا يمتلك سوى خزان من الحجم الصغير للاوكسيجين وقد شهد هذا المستشفى وضعية حرجة اليوم بسبب تقلص مخزون الاكسيجين فيما تم توجيه 15 جهاز الى ولاية توزر.

وذكر الوالي انه تم تسخير مصحات ولاية مدنين البالغ عددها 9 لايواء مرضى كوفيد من المقيمين بالمستشفيات العمومية التي تعرف نقصا حادا في مادة الاوكسيجين وذلك تفاعلا مع قرار خلية الازمة المنعقدة بوزارة الصحة مساء امس السبت.

وحسب والي مدنين فان الوضع الوبائي في استقرار في اتجاه التحسن امام تراجع الاصابات مشيرا الى ان الجهة تتزود يوميا بمادة الاكسيجين