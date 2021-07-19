أكد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاثنين، على أن تونس تمر حاليا بذروة الموجة الرابعة الوبائية ومن المنتظر أن يتحسن الوضع انطلاقا من منتصف شهر أوت القادم.

وأفاد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الصحة خصصت لعرض جملة من اجراءات الوزارة بخصوص التصدي لأزمة نقص الاكسيجان والتلقيح، أنه يتم حاليا التكفل ب 5 آلاف مريض 680 منهم على سرير الانعاش، مشيرا إلى أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا ناهز الى حدود اليوم 18 ألف وفاة ، وهي مؤشرات تدل على أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد خانقة وخطيرة، حسب قوله.

ودعا فوزري مهدي جميع المواطنين الى معاضدة مجهودات الاطارات الطبية و شبه طبية التي هي الان في أوج العطاء وفي قمة النضال من اجل مقاومة الأزمة ، وذلك عبر الالتزام بالاجراءات الوقائية وتجنب التجمعات خاصة خلال فترة عيد الاضحى، مشددا على ضرورة الاحتفال بهذه المناسبة على مستوى عائلي مصغر من أجل ضمان كسر حلقة العدوى.

دلال