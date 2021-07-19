رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 1764 سجينا بعفو خاص

في يوم العيد: 29 مركز تلقيح مفتوح على ذمة الشباب الذين تفوق اعمارهم 18 سنة..

فريانة: تفاصيل القبض على شخص من أجل قتل ابنته..

الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة : قرار تسخير المصحات الخاصة سيكون له انعكاسات وخيمة

تونس تمر حاليا بذروة الموجة الرابعة الوبائية ومن المنتظر أن يتحسن الوضع انطلاقا من منتصف شهر أوت القادم

2021/07/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاثنين، على أن تونس تمر حاليا بذروة الموجة الرابعة الوبائية ومن المنتظر أن يتحسن الوضع انطلاقا من منتصف شهر أوت القادم.
وأفاد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الصحة خصصت لعرض جملة من اجراءات الوزارة بخصوص التصدي لأزمة نقص الاكسيجان والتلقيح، أنه يتم حاليا التكفل ب 5 آلاف مريض 680 منهم على سرير الانعاش، مشيرا إلى أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا ناهز الى حدود اليوم 18 ألف وفاة ، وهي مؤشرات تدل على أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد خانقة وخطيرة، حسب قوله.
ودعا فوزري مهدي جميع المواطنين الى معاضدة مجهودات الاطارات الطبية و شبه طبية التي هي الان في أوج العطاء وفي قمة النضال من اجل مقاومة الأزمة ، وذلك عبر الالتزام بالاجراءات الوقائية وتجنب التجمعات خاصة خلال فترة عيد الاضحى، مشددا على ضرورة الاحتفال بهذه المناسبة على مستوى عائلي مصغر من أجل ضمان كسر حلقة العدوى.
دلال

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn