الرئاسة: سيتم توزيع كميات الأوكسيجين والتجهيزات الطبية المقدمة من الخارج على كل المناطق المستحقة استنادا “لأسس علمية خالصة”

أكدت رئاسة الجمهورية، في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، أنه سيتم الشروع في توزيع كميات الأوكسيجين والتجهيزات الطبية التي تم تلقيها من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، على كل المناطق المستحقة بكامل تراب الجمهورية، وفق ترتيب يقوم على أسس علمية خالصة، تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.

ولا يزال الجسر الجوي التضامني التلقائي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد ـ19 متواصلا منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث حلت بمطار تونس قرطاج الدولي طائرتان عسكريتان الأولى أردنية محملة بمعدات ومستلزمات طبية، والثانية كويتية محملة بكميات هامة من الأكسجين.