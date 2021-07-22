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بلجيكا ترسل إلى تونس 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وأدوية ومعدات طبية

2021/07/22 أخبار, المصدر, متفرقات

قررت بلجيكا إرسال مساعدة طارئة إلى تونس، اليوم الخميس، تتمثل في 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وأدوية ومعدات طبية ووسائل للوقاية الفردية وأجهزة عناية مركزة لمعاضدة جهودها في مجابهة فيروس كورونا، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية البلجيكية.
وعبرت وزارة الخارجية البلجيكية في بيانها عن تضامن السلطات البلجيكية مع الشعب التونسي في مواجهة مرحلة صعبة من جائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى قدرة هذه المساعدة على تسريع حملة التلقيح التي ما تزال ضعيفة في تونس.
وتأتي هذه المساعدات من مخزون اللقاح في بلجيكا وهي تتمثل فضلا عن 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، في أدوية العناية المركزة والمعدات الطبية للعناية المركزة ومعدات الحماية الشخصية.

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