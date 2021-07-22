المنستير: اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر غلق منافذ ولاية المنستير ومنع التنقل بين مدنها نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عن غلق جميع منافذ ولاية المنستير ومنع كلّ أشكال التنقل بين مدنها نهاية الأسبوع المقبل الموافق ل 24و25 جويلية الجاري ،وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم بمقر ولاية المنستير.

وأقرت اللّجنّة الجهوية مواصلة تطبيق القرارات المعلن عنها سابقا مع تشديد الرقابة على احترام حظر الجولان للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وفق ما أفاد /وات/ الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.

وأكدت اللّجنة على ضرورة توسعة عملية التلقيح لتشمل أكثر عدد ممكن من المواطنين المعنيين، والتسريع بفتح مركز جهوي للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالساحلين وإعطاء أولوية التلقيح لأعوان النظافة بالبلديات والمتطوعين بمراكز التلقيح الجهوية ضدّ “كوفيد19” لحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وخصص اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الوضع الوبائي بالجهة، والحملة الجهوية للتلقيح، وعمليات التزود بمادة الأكسيجين، ولتقييم نجاعة الإجراءات والقرارات السالف إقرارها للحد من تفشي الوباء حسب ذات المصدر.

وكان والي المنستير، أكرم السبري قد أعلن يوم 14 جويلية الجاري التمديد في الحجر الصحي الموجه بكامل معتمديات ولاية المنستير إلى غاية 31 جويلية 2021، ومواصلة تعليق نشاط جميع الأسواق الأسبوعية بالجهة باستثناء بيع الخضر والغلال طيلة الفترة 16-31 جويلية الجاري والإذن بالغلق الفوري لكلّ سوق أسبوعية لم تحترم البروتوكولات الصحية

وقرر غلق كافة دور الشباب ودور الثقافة بمختلف مناطق الجهة، ومحلات ومراكز التجميل بكافة مناطق الجهة، وتعليق نشاط قاعات الرياضة والملاعب والأكاديميات الرياضية إلى غاية 31 جويلية 2021. وتعليق دروس التدارك بكافة المؤسسات التربوية الخاصة لمدّة 15 يوما بداية من 15 جويلية الجاري.

وأقر الوالي في الفصل السابع من قراره المؤرخ في14 جويلية الجاري “التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية بمختلف المجالات”.

وكان والي المنستير أعلن في 30 جوان الماضي فرض الحجر الصحي الموجه بكامل ولاية المنستير خلال الفترة 1-15 جويلية ثم أعلن بتاريخ 14 جويلية الجاري التمديد فيه إلى غاية 31 جويلية 2021.