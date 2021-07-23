التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة لمدة ستة أشهر

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (63)، أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرّخ في 23 جويلية الجاري، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة لمدة ستة أشهر، ابتداء من يوم غد السبت 24 جويلية والى غاية يوم 19 جانفي من السنة المقبلة.

وكان أعلن عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق الأمر الرئاسي عدد 59، قبل شهر (من 24 جوان 2021 إلى غاية 23 جويلية الجاري).

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.