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المهدية: تسجيل 5 وفيات و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و166 حالة شفاء

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بولاية المهدية، الجمعة، 5 حالات وفاة لأشخاص من معتمديات بومرداس وشربان والجم وأولاد الشامخ وقصور الساف، ليبلغ العدد الجملي لضحايا الفيروس بالجهة، 511 حالة.

كما تم تسجيل 215 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ509 عينات.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 77 بالمهدية و49 بالشابة و25 بالسواسي و21 بهبيرة و20 بملولش و4 إصابات بكل من الجم وبومرداس و3 بأولاد الشامخ وإصابتين (02) بكل من سيدي علوان وشربان.

وتماثل، من جهة أخرى، 166 مصابا للشفاء التام، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 15906 من أصل 18783 إصابة جملية، منها 2366 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1115 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 72575، من بينهم 26251 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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