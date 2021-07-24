صفاقس : تسجيل 5 وفيات و373 حالة إيجابية و693 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية

سجّلت ولاية صفاقس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و373 حالة إيجابية (على مجموع 1210 تحليلا مخبريا) و693 حالة تعاف من الوباء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم السبت.

وتشير المعطيات المتعلقة بالتكفّل بالمصابين في المؤسسات الاستشفائية إلى تكفّل أقسام “كوفيد أوكسيجين” بمستشفيات العمومية حاليا ب229 مصابا بالفيروس وتكفل أقسام “كوفيد إنعاش” فيها ب31 مصابا وتكفل المصحات الخاصة ب78 مصابا (بين أوكسيجين وإنعاش).

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في صفاقس منذ ظهور الجائحة إلى الآن 1345 حالة وفاة وفاق إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 46 الف حالة في حين ناهز عدد المتعافين من الوباء 42 ألف شخص.

اما بالنسبة لتقدم الخطة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في الجهة فقد تجاوز عدد الملقّحين إلى حدود يوم أمس الجمعة 290 ألف شخص وهو ما يمثل أكثر من 75 بالمائة من المسجّلين بمنظومة “إيفاكس”.