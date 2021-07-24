القصرين: الوضع الوبائي حرج جدا قابله عدم وعي واستهتار من المواطنين

وصف كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي الوضع الوبائي الحالي بجهة القصرين بال”حرج جدا ” ،قائلا أنه يوميا يتم تسجيل ما بين 200 و300 إصابة بالكورونا، إلى جانب تسجيل عدد مرتفع جدا للوفيات حيث تم خلال ال24 ساعة الاخيرة احصاء 108 حالة وفاة .

وأضاف المحمدي في تصريح إعلامي، اليوم السبت، بأن طاقة إستيعاب أسرة الأكسجين والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية الستة بلغت حاليا أقصاها ، مبرزا في هذا الإطار بأنه ورغم تفاقم الوضع الصحي بالجهة إلا أن أغلب المواطنين لم يدركوا بعد هذه الخطورة ويواصلون استهتارهم وعدم مبالاتهم بمقتضيات البروتوكول الصحي و قواعد التباعد وحفظ الصحة .

وشدّد بالمناسبة على ضرورة تحلي الجميع بالوعي والمسؤولية في سبيل تخطي هذه الأزمة الصحية والخروج منها بأخف الأضرار .

وأكد من جهة أخرى ،أن المصالح الصحية تعمل على تعميم التلاقيح على كافة متساكني الجهة بما فيها المناطق الريفية النائية ،وذلك عبر تنظيم حملات ميدانية متنقلة وتوفير التلاقيح بمستوصفات المعتمديات التي لم يتم تركيز مراكز تلاقيح بها ، على غرار معتمديات العيون وجدليان وحاسي الفريد وسبيبة وماجل بلعباس والزهور .

لطيفة