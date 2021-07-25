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سليانة : مسيرة احتجاجية و إقتحام مقري النهضة والحزب الدستوري الحر وإتلاف محتوياتهما

2021/07/25 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

نظّم عدد من المحتجّين في مدينة سليانة ، مساء اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، حيث رفع المشاركون، شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان وتمكين الشعب من حقوقه في مختلف المجالات.

وعمد عدد منهم إلى إشعال العجلات المطاطية وإغلاق الطريق الرئيسي أمام مقر الولاية إلى جانب اقتحام مقري النهضة والحزب الدستوري الحر وإتلاف محتوياتهما وحرق شعاري الحزبين.
من جهتهم، ذكر عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لــ(وات) أن هذا التحرك الاحتجاجي يندّد بتردّي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجهة طيلة سنوات متتالية دون التفاف من الحكومة، معتبرين أن السلطة لم تلب حاجيات المواطنين مما يستوجب حل البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد، وفق قولهم.

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