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فرنسا: غريزمان يطمح لتمثيل بلاده في اولمبياد 2024

2021/07/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عبر الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة عن طموحه في تمثيل منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024, كآخر محطة في مشواره الرياضي.

وخلال رسالة دعم من غريزمان للوفد الفرنسي في أولمبياد طوكيو 2020, فتح الحساب الرسمي لدورة باريس الباب أمامه للتواجد في المنافسة, ورد مهاجم
“البارصا” بثلاثة رموز تعبيرية.

و أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن غريزمان ألمح إلى أن رغبته ستكون جادة للتواجد في الدورة المقبلة في العاصمة الفرنسية.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم غريزمان بالمشاركة

الأولمبية, حيث سبق وتحدث بشكل واضح خلال حواره مع صحيفة “لوفيغارو”, قائلا: “إنه سيكون حلما المشاركة في الأولمبياد وسيكون هدفا مثاليا لنهاية مسيرتي”.

ولا يزال الفرنسي أنطوان غريزمان يثير الجدل بشأن رحيله عن برشلونة هذا الصيف. و ارتبط اسم الفرنسي بالعودة لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد, في
صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز, لتقليل الرواتب في الفريق الكتالوني, من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي.

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