مباراة ودية: ريال مدريد ينهزم أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي

انهزم فريق ريال مدريد الاسباني أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين لواحد في المباراة الودية التي جمعتهما بغلاسكو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكان الفريق الاسباني سباقا للتسجيل عن طريق البرازيلي رودريغو (د 8)، إلا أن المضيف الاسكتلندي قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفي الزامبي فاشين ساكالا (د55) والسويسري سيدريك إيتن (د 77).

وخسر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراته الأولى بعد العودة للاشراف على تدريب ريال مدريد .

وعاد أنشيلوتي في الأول من جوان الماضي لاستلام مهمة تدريب النادي الملكي لثلاثة سنوات خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه مجددا.

وبعد خوضه مباراتين تمرينيتين في 11 و18 الحالي ضد فوينلابرادا (3-1) ورايو فايكانو (1-1)، سافر ريال الى غلاسكو لمواجهة عملاقها رينجرز بتشكيلة غاب عنها غالبية الركائز الأساسية.

ويخوض المدرب الإيطالي (61 سنة) الذي سبق له الاشراف على ريال بين 2013 و2015 حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014، مباراته التالية في منصبه الجديد-القديم ضد فريقه السابق ميلان في الثامن من أوت قبل بدء مشوار البطولة الاسبانية في 14 من نفس الشهر ضد ديبورتيفو ألافيس في ملعب هذا الأخير.