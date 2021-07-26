المنتخب التونسي للكرة الطائرة ينهزم أمام نظيره الفرنسي صفر – 3 في ثاني لقاءاته بالأولمبياد

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الاثنين أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3 – 0 ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو.

وجاءت تفاصيل الأشواط كالاتي 25 – 21، 25 – 11، 25 – 21. وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهزم في لقاء اول بالأولمبياد الأربعاء الماضي أمام المنتخب الايطالي بنتيجة 3 – 0 ، تفاصيلها 25 – 20 ، 25 -19، 25 -16.

وسيجري المنتخب الوطني التونسي لقاءاته الثلاثة المتبقية، يوم 28 جويلية أمام المنتخب الأمريكي، و يوم 30 جويلية أمام المنتخب الأرجنيتني، ويوم 1 أوت أمام المنتخب الروسي.

يذكر أنّه يتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كرة الطائرة أصحاب المراتب الأربعة الأوائل من كل مجموعة.