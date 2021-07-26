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نقابة الصحفيين تحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية حماية حرية الصحافة

2021/07/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة سابقة اقتحام مقر قناة الجزيرة بتونس ، وإجبار العاملين فيها على مغادرة مقر عملهم وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية.

كما تندد النقابة بإفتكاك الهواتف الجوالة لمراسلي القنوات الأجنبية ومنعهم من العمل. وتدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات الغير قانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.

وتعبّر النقابة عن خشيتها من أعمال انتقامية في حق المؤسسات الإعلامية من قبل أنصار الأطراف المؤيدة والمعادية للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية خط المؤسسات الإعلامية التحريري.

كما تدعو كافة الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي ودعوة أنصارها إلى ضبط النفس في تعاملهم مع الصحفيين الميدانيين ومع المؤسسات التونسية والأجنبية العاملة في تونس.

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