هذا ما طلبته منظمة الأعراف من قيس سعيد..

كشف سليم غربال عضو المكتب التنفيذي لاتّحاد الصناعة والتجارة‎‎ والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 عن اللقاء الذي جمع ممثلي منظمة الأعراف أمس برئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا أنه كان لقاء إيجابيا.

وتابع أن رئيس الدولة قدم لهم تطمينات وقال إنه رجل حقوق وغير قادر على الانقلاب على الدستور، مضيفا ‘ رئيس الدولة أكد أنه لا إشكال له مع رجال الأعمال الوطنيين الذين يقومون بخلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار ..’

وتحدث غربال في تصريح لموزاييك عن وجد إشكاليات في دستور 2014 عطّلت دواليب الدولة، وتشوبه نقائص والرئيس أوضح أنه يريد رفع هذه العراقيل للمرور إلى بر الأمان، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن رئيس الدولة يريد إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، قائلا ‘ طلبنا حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ونريد إبعاد السياسة عن الاقتصاد، ولم تطرح أسماء لهذا الغرض..’