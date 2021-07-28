عاجل: انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والاصابات جراء الإصابة بالكورونا

كشفت وزارة الصحة في بلاغها الدوري حول الوضع الوبائي، عن تسجيل 3960 إصابة جديدة بفيروس كورنا، بعد إجراء 15032 تحليلا مخبريا، و 59 حالة وفاة، بتاريخ يوم الإثنين 26 جويلية 2021.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية، خلال نفس التاريخ، 26.34%، فيما بلغ عدد المتعافين 12822، وفق ذات البلاغ.