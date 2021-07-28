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عاجل: ايمان قزارة تتهم حسناء بن سليمان بالتستر على مجرمين.. وتدعو الرئيس للتدخّل

2021/07/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي إيمان قزارة اليوم في ندوة صحفية فحوى الرسالة المفتوحة التي تم ارسالها الى 120 برلمانا من دول العالم.
وقالت إنها تحمل اكثر من مائة صورة ووثيقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي واضطلاعه برئاسة الجهاز السري ودوره في الاغتيالات السياسية.

من ناحية أخرى طالبت عضوة الهيئة إيمان قزارة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس النيابة العمومية بإثارة التتبعات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي عطلتها حسناء بن سليمان وزيرة العدل السابقة والتي قدمت ضدها شكاية بتهمة التستر على المجرمين وتعطيل للملحقات وللشكايات التي لم تصل الى مجلس القضاء العدلي وفق جوهرة اف ام.

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