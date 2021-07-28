بنزرت: اندلاع حريق بجبل سيدي خلف بمنطقة الدمنة من معتمدية راس الجبل والعمل جار من أجل السيطرة عليه

أفاد العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، بأنه تم منذ مساء اليوم الاربعاء، استنفار مختلف الآليات اللوجستية والموارد البشرية التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيرتها المحلية بمعتمدية راس الجبل، من أجل السيطرة على حريق مفاجئ شب عشية اليوم ولايزال متواصلا بجبل سيدي خلف بمنطقة الدمنة من معتمدية راس الجبل.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل “وات”، أنه تم توفير 3 شاحنات إطفاء من قبل مصالح الحماية المدنية و3 شاحنات تابعة لمصالح الغابات، بالاضافة لآلة “تراكس”، وتعزيزها بطائرة عمودية تولت تنفيذ 17طلعة جوية، إلى جانب تدخلات فرق الحماية المدنية والغابات وثلة من المواطنين لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي أتى حتى الساعة الثامنة ليلا على ما يزيد عن 20 هكتارا من النسيج الغابي المتكون من أشجار الصنوبر الحلبي والأكاسيا والغابة الشعراء.

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت أن الحريق لم يخلف أية أضرار بشرية أو مادية، وأن العمل جار هذه الليلة من أجل احتواء النيران في مساحات ضيقة، رغم صعوبة تضاريس المكان وقوة رياح الشهيلي في مختلف مناطق الجهة هذا اليوم، كما تم تأمين بعض الأسر القريبة من موقع النيران، من خلال توفير شاحنة إطفاء بالمكان كإجراء وقائي.