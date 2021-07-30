وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري:ايداع النائب ياسين العياري السجن تنفيذا لحكم بات

افادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بانه تم ايداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس ، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي.

وبينت الوكالة في بلاغ صحفي تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، مساء اليوم، ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

واضاف الوكالة ان هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”،وفق ما جاء في نص البلاغ.

واوضحت الوكالة ان النيابة العسكرية تولت اليو م الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب.

وكانت حركة “أمل وعمل” التي يترأسها العياري قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري.