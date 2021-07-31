ولاة تونس الكبرى يلغون قرار منع تنقل جميع أنواع العربات نهاية كل أسبوع

ألغى ولاة إقليم تونس الكبرى اليوم السبت، قراري منع تنقل جميع أنواع العربات نهاية كل أسبوع ومنع التنقل من وإلى إقليم تونس الكبرى، بعد أن تم سابقا إلغاء بقية القرارت المضمنة بالبلاغ الصادر عنهم بتاريخ 12 جويلية الجاري.

وأشار ولاة إقليم تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس)، في بلاغ صادر عنهم اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لما جاء بالأمر الرئاسي الصادر أمس الجمعة، والمتعلق بالخصوص بتعديل فترة حظر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم غد 1 أوت 2021 وإلى حين إشعار آخر وغيرها من القرارت الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

وفي المقابل أكد الولاة في ذات البلاغ، مواصلة تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية وصلاة الجمعة بالإضافة إلى مواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالمقاهي، وذلك إلى حين إشعار آخر.

ويذكر أن رئاسة الجمهورية اصدرت أمس الجمعة مجموعة من التدابير، من بينها إلزام جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، بالاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

كما دعت رئاسة الجمهورية مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.