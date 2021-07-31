عاجل: الغنوشي يتعرض الى وعكة صحية خفيفة وينقل الى احدى المصحات..

تعرض رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (80 سنة) الى وعكة صحية خفيفة مساء يوم السبت ، نقل على اثرها الى احدى المصحات وغادرها بعد اجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، وذلك وفق ما جاء في بلاغ اعلامي مقتضب لمكتب رئيس الحركة نشر على صفحة الغنوشي الرسمية على موقع “فايسبوك”

وكان الغنوشي قد غادر المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس يوم 21 جويلية الجاري بعد ان اقام فيه لأيام اثر اصابته بفيروس كورونا .