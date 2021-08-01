تسجيل 172 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية..

أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه تم تسجيل 172 حالة وفاة منها 40 حالة وفاة يوم 30 جويلية الماضي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات الى 19858 حالة وفاة حسب آخر تحديث للوضع الوبائي الخاص بيوم 30 جويلية الماضي

وذكرت الوزارة في بلاغها اليومي حول مستجدات الوضع الوبائي، أن حصيلة الاصابات الجديدة بالكوفيد-19 بلغت 3316 حالة من مجموع أكثر من 592881 تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.96 بالمائة

وأضافت الوزارة أنه تم بتاريخ 30 جويلية 2021 تسجيل 2933 حالة شفاء ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا

الى 513629 حالة