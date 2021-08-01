تونس تتسلم مليون و500 الف جرعة تلقيح ضد كوفيد 19 قادمة من إيطاليا

تسلمت تونس، الاحد، “مليون و500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 منحتها الجمهورية الإيطالية للبلاد” حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.

وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب ذات البلاغ، على عملية التسليم التي حضرها بالخصوص سفير إيطاليا بتونس

وأكد رئيس الدولة على أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.

وشدد على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار.

وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.