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منوبة: تسجيل 5 حالات وفاة و514 إصابة جديدة و282 حالة شفاء

2021/08/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة، أمس السبت، 5 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، توزعت على طبربة بأربع حالات وبرج العامري (حالة واحدة)، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 917 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق معطيات نشرتها الادارة الجهوية للصحة، اليوم الأحد.

كما رصدت المصالح الصحية، 514 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع في عدد الحالات النشيطة إلى 1974 حالة، 84 منها محل إيواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

في المقابل سجلت جهة منوبة 282 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي لحالات التعافي إلى 24573 حالة، من جملة 27646 حالة إصابة، منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على وادي الليل ب ـ569 حالة، بعد تسجيلها اليوم الأحد 141 حالة إصابة جديدة، تليها طبربة بـ 358 حالة، ومنوبة ب 281 حالة والجديّدة ب 242 حالة إصابة والمرناقية ب 234 حالة ودوار هيشر ب ـ164 حالة وبرج العامري ب ـ75حالة والبطان ب 51 حالة إصابة بالكوفيد.

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