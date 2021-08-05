نحو تلقيح اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المقيمين في تونس

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه مع رئيس الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزير حول حق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في التلقيح وخاصة الفئة العمرية اكثر من 40 سنة بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح يوم 8 اوت 2021.

وأوضح المنتدى في بلاغ له، الخميس، أن الوزير اكد التزام اللجنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار وان هذه الفئات ستتمتع بحقها في التلقيح على غرار المواطنين التونسيين في احترام للتراتيب المعلنة.

وعن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس اكد انه سيتم تمتيعهم بهذا الحق مع ضرورة استظهارهم بما يثبت السن (استجابة لخصوصيات بعض التلاقيح ).

وأشاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا التوجه ، داعيا جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة للمشاركة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح وضمان حقهم في التلقيح.

كما لفت في المقابل إلى ان فئات عديدة من المهاجرين تعرضت للتمييز والاقصاء بسبب التعقيدات البيروقراطية للتسجيل نتيجة وضعيتهم الإدارية.

وجدد المنتدى في بلاغه، الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحمل المسؤولية التاريخية وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح.