بعد الكشف على عقد لوبيينغ جديد مع جهات أمريكيّة: حركة النهضة تردّ

أكدت حركة النهضة في بلاغ اعلامي اليوم الجمعة 6 أوت 2021 أن ما يتم تداوله بخصوص عقد اللوبيينغ مع جهات أمريكيّة عار من الصحّة خاصة أنه لا يوجد في العقد اسم أي من قياداتها أو مؤسّساتها أو ممثلها القانوني.
وأشارت الحركة أنها تحتفظ لنفسها بحقّ تتبّع من يسعى الى تشويهها عدليا.
وفي ما يلي نص البيان:
يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد تأكيد الآتي:
– حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
– ان الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.
– أن الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
– ان الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية اخرى خارج ذلك.
– وحركة النهضة إذ تستنكر بشدة حملة التشويه المتعمد الذي تنتهجه بعض الأطراف في حقها فانها تحتفظ لنفسها بالحق في تتبع هؤلاء قضائيا.