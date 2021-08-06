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بعد الكشف على عقد لوبيينغ جديد مع جهات أمريكيّة: حركة النهضة تردّ

2021/08/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكدت حركة النهضة في بلاغ اعلامي اليوم الجمعة 6 أوت 2021 أن ما يتم تداوله بخصوص عقد اللوبيينغ مع جهات أمريكيّة عار من الصحّة خاصة أنه لا يوجد في العقد اسم أي من قياداتها أو مؤسّساتها أو ممثلها القانوني.

وأشارت الحركة أنها تحتفظ لنفسها بحقّ تتبّع من يسعى الى تشويهها عدليا.

وفي ما يلي نص البيان:

يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد تأكيد الآتي:

– حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.

– ان الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.

– أن الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.

– ان الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية اخرى خارج ذلك.

– وحركة النهضة إذ تستنكر بشدة حملة التشويه المتعمد الذي تنتهجه بعض الأطراف في حقها فانها تحتفظ لنفسها بالحق في تتبع هؤلاء قضائيا.

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