نابل: برمجة 28 مركزا للتلقيح بكل معتمديات الولاية في اطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد كوفيد 19

تطمح ولاية نابل الى اعطاء دفعة قوية للبرنامج الجهوي للتلقيح ضد كوفيد 19 وذلك بتعبئة كل الطاقات البشرية واللوجستية لانجاح اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد كوفيد 19 المبرمج ليوم 8 اوت وذلك بفتح 28 مركزا بمختلف معتمديات الجهة وتامين مختلف مستلزمات عمل هذه المراكز خاصة وان ولاية نابل تحتل المرتبة الاولى في عدد المراكز المبرمجة وطنيا.

واشارت المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح ل/وات/ الى ان الاستعدادات تتواصل لانجاح اليوم الوطني المفتوح للتلقيح وذلك بتنظيم اجتماعات متتالية باشراف والي الجهة مع كل الادارات والمصالح المعنية ومع المعتمدين وممثلي الجمعيات المتطوعة بهدف احكام الاستعداد وتلافي اي اشكالية يمكن ان تعطل البرنامج.

وابرزت ان كميات هامة من التلاقيح ومن مستلزمات تقديم الجرعات وصلت بعد الى ولاية نابل فضلا عن توفير 6 شاحنات مبردة لنقل التلاقيح في ظروف صحية آمنة الى المراكز المحلية التي ستفتح ابوابها بداية من السابعة صباحا الى السابعة مساء لمن سنهم 40 سنة فما فوق للمسجلين على منظومة ايافكس والذين لم تصلهم الدعوة للتلقيح ولغير المسجلين والذين سيقع تسجيلهم على عين المكان على ان يقع تنظيم الدخول لمراكز التلقيح على طابورين اثنين الاول للمسجلين والثاني لغير المسجلين.

واشارت الى ان نحو 840 عونا من اعوان الصحة من القطاع العام والخاص ومن اعوان الصحة المتقاعدين ومن الذي يعملون في ادارات اخرى لبوا الدعوة ليشاركوا في انجاح هذا اليوم الوطني المفتوح للتلقيح حيث ستعمل هذا المراكز بمعدل ما بين 30 و 40 عونا لكل مركز بالاضافة الى عدد هام من المتطوعين الذين سيساهمون في تنظيم الصفوف والدخول الى المراكز.

ولاحظت المديرة الجهوية للصحة من جهة اخرى ان عملية التلقيح ستتواصل بصفة عادية بمركز التلقيح الجهوي بنابل وبالمركز المحلي بقربة وذلك لفائدة من وقع دعوتهم للتلقيح عبر الارساليات القصيرة.

وعبرت عن املها في ان ينتفع اكبر عدد ممكن من المعنيين اي فئة 40 سنة فما فوق بهذا اليوم الوطني المفتوح للتلقيح مبرزة ان عدد المسجلين بمنظومة ايفاكس من هذه الفئة العمرية من ولاية نابل يفوق 197 الفا تلقى منهم نحو 96 الفا الجرعة الاولى من التلقيح.