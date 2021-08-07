توننداكس ينهي جلساته الاسبوعية متراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة وسط تداولات ضعيفة القيمة

أنهى مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية، “توننداكس” ، معاملات الاسبوع الممتد من 2 الى 6 اوت 2021 ، على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة الى 7299 نقطة، وسط حجم تداولات متواضعة في حدود 9 ملايين دينار.

واعتبر الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية” ، في تحليله لتطور السوق المالية، ان “توننداكس”، سجل تحسنا للاداء السنوي بنسبة 6 بالمائة الا ان حالة الترقب ألقت بظلالها على الساحة المالية خلال التداولات الاسبوعية.

وسجلت بورصة تونس، حجم تداول يومي ب 8ر1 مليون دينار يشكل رقما ضئيلا بالمقارنة مع المعدلات التي سجلتها السوق خلال اسابيع سابقة علما وان البنك الوطني الفلاحي حل في صدارة المستفيدين ليغلق سهمه على تراجع بنسبة 4ر1 بالمائة الى 7 د.

وتصدر سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر15 بالمائة ليقفل على سعر 780ر6 دينار في حين ارتفع سهم الشركة التونسية للاطارات بنسبة 11 بالمائة الى 620ر1 د.

وتراجع سهم “ايتاك” ، في المقابل، بنسبة 7ر6 بالمائة الى 420ر0 دينار حاصدا تداولات ضعيفة القيمة في حدود الف دينار وكذلك سهم اسمنت قرطاج بنسبة 8ر4 بالمائة لينهي الاسبوع عند سعر 600ر1 دينار.