صفر وفيات في ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا حسب تحيينها الاخير للوضع الوبائي نشرته اليوم السبت ولم تسجل اية حالة وفاة ،وهو ما لم يحدث منذ اكثر من شهر ،وبذلك يبقى العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ انتشاره في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي 450 حالة تتوزع الى 195 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و108 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 71 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و11 في الصمار و6 في ذهيبة

كما توزعت الاصابات (50) الى 16 حالة في معتمدية غمراسن و14 اصابة في معتمدية تطاوين الشمالية و11 اصابة في معتمدية رمادة و06 اصابات في معتمدية تطاوين الجنوبية واصابتين اثنتين في معتمدية الصمار واصابة واحدة في معتمدية البئر الاحمر،ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 11030 اصابة مؤكدة منهم 31 مصاب يخضع للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و02 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن,

وتستعد الادارة الجهوية للصحة بمعاضدة مختلف الاطراف المعنية لاحكام تنظيم الحملة الوطنية للتلقيح المبرمجة غدا الاحد ب8مراكز تلقيح ( 7 معاهد ومدرسة اعدادية) في انتظار اقبال هام من قبل كل البالغين اربعين سنة فما فوق اكثر