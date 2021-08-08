بنزرت: تطعيم اكثر من 20 الف شخص حتى الساحة الواحدة بعد الزوال

تتواصل بكافة المراكز الـ14 المخصصة لفعاليات اليوم الأول من الحملة الوطنية المكثفة لتطعيم المواطنين البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، بنسق تصاعدي حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال اكثر من 20 الف شخص وذلك وفق ما افاد به مراسل وات مصدر من قاعة العمليات المركزية الجهوية بمقر ولاية بنزرت.

وأوضح المصدر ذاته ان معتمديتي بنزرت الشمالية وماطر احتلتا المرتبة الأولى في عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من تلقيح ” استرازينكا” بتلقيح 2500 شخص ويليها معتمدية راس الجبل بتلقيح 1983 شخص فمعتمدية منزل بورقيبة بتلقيح 1890 شخص، ويلييها معتمدية بنزرت الجنوبية بتلقيح 1712 شخص فمعتمدية غار الملح بتلقيح 1060 شخص ثم معتمدية سجنان بتلقيح 1400 شخص.