سيدي بوزيد: انتفاع 13245 شخصا بالتلقيح ضد فيروس “كورونا” الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال

بلغ عدد المواطنين المنتفعين بالتطعيم ضد كورونا، في إطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح، بمختلف مراكز التلقيح بمعتمديات ولاية سيدي بوزيد، الى حدود الثانية بعد زوال اليوم الأحد، 13245 مواطنا، وفق ما أفاد كاتب عام الولاية، سمير الرايس، الذي يشرف على قاعة العمليات الخاصة باليوم الوطني للتلقيح.

وبيّن الرايس، في تصريح لـ”وات”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح اليوم الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال يتوزع، حسب المعتمديات، على الرقاب بـ1800 مواطن ومنزل بوزيان بـ900 مواطن، وبئر الحفي 1600 مواطن، والمكناسي بـ1130 مواطن، وسوق الجديد بـ880 مواطن، وسيدي بوزيد الشرقية بـ1200 مواطن، وسيدي علي بن عون بـ650 مواطن، والسعيدة بـ340 مواطن، والسبالة 465 مواطن، وجلمة بـ480 مواطن، والهيشرية بـ360 مواطن، وأولاد حفوز بـ1100 مواطن، وسيدي بوزيد الغربية بـ1200 مواطن، والمزونة بـ1050 مواطن.

يذكر أن عدد المسجلين لتلقي التلقيح اليوم بلغ 28 ألفا و552 شخصا من ولاية سيدي بوزيد مدعوين إلى تلقي التطعيم في 14 مركز تلقيح بالجهة التي تم توفير 60 ألف جرعة لسكانها.