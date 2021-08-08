تاجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الى يوم 16 أكتوبر القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الاحد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تاجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 الى يوم 16 أكتوبر القادم بعدما كانت مقررة سابقا يوم 25 سبتمبر المقبل.

ومن جهة اخرى، قرر المكتب الجامعي المنعقد يوم الاحد عن بعد برئاسة وديع الجريء الغاء الدعوة الى الجلسة العامة العادية التي كانت مقررة يوم 27 اوت الجاري لاستحالة انعقادها في ذلك التاريخ.

واوضحت الجامعة انه تقرر الدعوة الى عقد جلسة عامة عادية يوم 11 سبتمبر المقبل مع التأكيد على ضرورة انعقاد الجلسة العامة في كل الحالات قبل انطلاق الموسم الرياضي.