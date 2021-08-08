وليد الحجّام:”الإقبال الكبير على مراكز التلقيح في كامل تراب الجمهورية دليل على استرجاع ثقة المواطن في أجهزة الدولة”

قال المستشار لدى رئيس الجمهورية، وليد الحجّام، “إن الإقبال الكبير الذي شهدته اليوم الأحد مراكز التلقيح الموزعة على كامل تراب الجمهورية، يُقيم الدليل على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة”.

وبين المصدر في تصريح ل(وات) أن التوصل إلى تلقيح ما يزيد عن 406 آلاف شخص، إلى حدود الساعة السادسة والنصف مساء، “يعد نتيجة محترمة يمكن البناء عليها لمواصلة هذه الأيام المفتوحة للتلقيح والتي ستشمل خلال الأيام القادمة فئات عمرية أصغر (أي أقل من 40 سنة).

واعتبر أن هذه الأرقام، ما كانت لتحقّق “لولا المجهودات التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة والتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذه البادرة، ما جعل عملية التلقيح تسير في أحسن الظروف”.

وقد عبّر وليد الحجام عن الأمل في أن يكون إقبال الفئات العمرية الأخرى، كبيرا، مقارنة بالفئة العمرية (40 سنة فما فوق)، مشيرا إلى أن “الهدف يتمثل في تحقيق مناعة مجتمعية كبيرة، تقي المجتمع التونسي من هذا الفيروس الذي حصد إلى حد الآن أكثر من 20 ألف شخص”.

وكانت حملة مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19، انطلقت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، في كامل تراب الجمهورية، وتعد هذه العملية هي الأكبر منذ انطلاق الحملة الوطنية في مارس 2021. واستهدف العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين. وخصصت وزارة الصحة 335 مركز تلقيح، بالمعاهد والمدارس الإعدادية، بمعدل مركز في كل معتمدية، مع تخصيص مركزين في المعتمديات التي تعد نسبة الإقبال على التلقيح فيها منخفضة.